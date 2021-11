Ci sono altri tre positivi al Covid, probabilmente legati al primo caso di variante Omicron in Italia. Sono un insegnante e due compagni di classe di uno dei figli del “paziente zero”, il manager casertano dell’Eni, primo paziente italiano.

Sono stati i risultati definitivi del nuovo screening disposto su docenti e compagni di classe dei due minori a rivelare i nuovi casi e ora si dovrà procedere al sequenziamento per capire se si tratta davvero della variante sudafricana.

Per ora quindi i casi accertati sono quattro: tutti a Caserta e legati al manager.

Ieri il laboratorio del Cotugno di Napoli aveva scoperto che anche i due bambini e la moglie del paziente zero erano positivi a Omicron, mentre per la madre e la suocera dell’uomo non è stato possibile procedere al sequenziamento per la bassa carica virale.

(Unioneonline/s.s.)

