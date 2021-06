Raffica di sanzioni per gli invitati a tre cerimonie organizzate in un ristorante nella zona di Calenzano, in provincia di Firenze.

I carabinieri sono intervenuti nella struttura intorno alle due di notte, dove circa 200 persone, la maggior parte di origine rumena, si erano attardate a festeggiare – in tre sale distinte – 2 battesimi e un matrimonio.

I militari, arrivati sul posto dopo una segnalazione, hanno identificato sposi, genitori dei bimbi battezzati e invitati, applicando le sanzioni del caso per inosservanza delle norme anti-contagio.

Sanzionato anche il titolare del locale, per il quale è stata disposta la chiusura per cinque giorni. Chiusura che rischia però di protrarsi, in quanto non sarebbe la prima volta che il ristorante viola le regole.

