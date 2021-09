I corpi di tre persone, in avanzato stato di decomposizione, sono stati ritrovati questa mattina a Macerata, nella zona di Borgo Santa Croce. Appartengono a una coppia anziana e al figlio invalido.

I termosifoni all’interno dell’abitazione erano accesi e questo elemento fa pensare che il decesso sia avvenuto diversi mesi fa.

Una parente che vive a Milano e che non riusciva a mettersi in contatto con loro ha dato l’allarme facendo arrivare sul posto i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sfondata la porta, l’orribile ritrovamento.

Le vittime sono Eros Canullo, di 80 anni, geometra in pensione, la moglie Maria Angela Moretti, di 75, e il figlio Alessandro Canullo, di 54. Quest'ultimo aveva da anni problemi di deambulazione dopo un incidente stradale.

Il corpo del padre era in bagno, quello della madre sul letto in camera e quello del figlio a terra, vicino al letto.

Gli accertamenti sono in corso. Dalle prime ipotesi sembra che le morti non siano avvenute per cause violente, sembra più probabile una disgrazia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata