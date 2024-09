Nove misure cautelari, oltre venti indagati in totale e sequestro di soldi e di beni per quasi mezzo milione di euro.

È il bilancio dell'operazione “El Loco” condotta dalla Guardia di Finanza per sgominare un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio internazionale di droga (marijuana, cocaina, hashish).

Decine di militari in azione dalle prime ore del mattino, per eseguire i provvedimenti a Catania, in Sardegna (a Oristano) e a Udine nei confronti delle persone coinvolte.

