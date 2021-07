Tornava dalla Svizzera con 800 grammi di oro, valore di circa 40mila euro, non dichiarati.

I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno denunciato un uomo di Como assieme all’altro passeggero che era con lui nell’auto.

Sottoposto a controllo l’uomo, già noto alle forze di Polizia per episodi analoghi, ha detto di non trasportare nulla. Poi ha preso degli involucri di carta dal marsupio e li ha messi in una tasca dei pantaloni per sottrarli al controllo dei militari.

I finanzieri lo hanno portato in caserma e hanno trovato 23 lamine d’oro, sottoposte a sequestro probatorio. L’uomo è stato denunciato per ricettazione l’uomo assieme all’altro passeggero che si trovava in auto con lui.

(Unioneonline/L)

