Grande emozione nella cattedrale di Terni per la cerimonia ufficiale di ordinazione a vescovo di Terni, Narni e Amelia di monsignor Francesco Antonio Soddu, 62 anni, di Chiaramonti. Il noto prelato sardo dal 2012 era il direttore della Caritas Italiana. Tra i suoi incarichi anche quello di parroco nella cattedrale San Nicola di Sassari e direttore del Centro diocesano vocazioni.

Lo scorso 29 ottobre la nomina a vescovo da Papa Francesco. Ieri l'insediamento, a cui ha partecipato anche una delegazione arrivata con un pullman organizzato dalla diocesi di Sassari, guidata dall'arcivescovo di Sassari monsignor Gianfranco Saba. Presenti altri vescovi, prelati e amministratori. Tra i quali Antonio Brundu, sindaco di Usini. "Don Francesco era molto contento ed emozionato - commenta - Per me è stato un grande educatore e mi ha aiutato a crescere come persona. È stato un ottimo sacerdote, sarà un ottimo vescovo".

A presiedere la solenne celebrazione eucaristica il vescovo uscente monsignor Giuseppe Piemontese, affiancato da monsignor Saba e dal segretario generale della Cei monsignor Stefano Russo.

L'attimo di consacrazione del vescovo Francesco Antonio Soddu (foto Tellini)

