E’ stato arrestato dalla Squadra Mobile di Monza il 43enne originario dello Sri Lanka che lo scorso 27 giugno ha aggredito una 32enne gettandola a terra e abusandone nel Parco di Monza.

L’uomo è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e l'identikit messo a punto dalla Polizia Scientifica di Milano.

L'uomo, residente in Brianza da anni, ha precedenti specifici.

Nel 2006 e nel 2020 era stato fermato dalla Polizia per essersi mostrato completamente nudo a giovani ragazze, sempre all'interno del parco cittadino. E' stato quindi arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Monza.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata