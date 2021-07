Si riunirà domani, lunedì 12 luglio, il tavolo tecnico del ministero della Salute che è impegnato a definire nuovi parametri per stabilire i livelli di rischio e quindi i colori delle Regioni.

Parametri che vanno aggiornati, a quanto si apprende, alla luce della diffusione della variante Delta.

Tra le proposte allo studio, la definizione di un numero minimo di tamponi settimanali. Per confermare la zona bianca ne potrebbero essere richiesti almeno 150 ogni 100mila abitanti.

Un’altra modifica potrebbe riguardare il cosiddetto Rt ospedaliero, il tasso di occupazione dei posti letto: al momento la soglia minima di rischio è uguale o inferiore al 40% per i posti letto in area medica e al 30% per quelli in terapia intensiva. Potrebbero passare rispettivamente al 30% e al 20%.

