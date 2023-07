«In barba alle regole del nostro Paese qualcuno fa come gli pare credendo di passarla liscia».

È il duro commento di Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi (Lucca), infuriato per quanto avvenuto in questi giorni sulla spiaggia della famosa località vacanziera della Versilia.

In un noto stabilimento balneare è stata organizzata una serata che avrebbe dovuto comprendere una semplice cena. Ma, denuncia il primo cittadino, l’evento – cui secondo il Corriere della Sera avrebbero partecipato anche molti volti noti (come i calciatori Leonardo Bonucci e Riccardo Saponara, il conduttore Rudy Zerbi e gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti – non si è svolto secondo gli accordi.

«Lo stabilimento balneare – spiega il Comune – aveva fatto richiesta per la cena e per l’installazione di una pedana, di un impianto di diffusione sonoro ai lati della stessa, illuminazione dell’area interessata e tappeti di cocco, il tutto nella misura prevista dall’ordinanza sindacale. Nei giorni scorsi poi aveva richiesto all’ufficio Demanio l’autorizzazione all’ingresso sulla spiaggia di un mezzo per trasportare le attrezzature».

Ma nonostante gli accordi è andato in scena tutt’altro.

«Impavidamente – prosegue il sindaco – e con assoluta arroganza, sono circolati sui social e continuano ad essere visibili, video e foto della serata inaccettabili, in cui si mostrano tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance di acrobati con musica alta e addirittura l’esposizione di un veicolo sulla spiaggia di un noto brand automobilistico di lusso».

«Naturalmente – prosegue il primo cittadino - è intervenuta la Polizia Municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità della serata».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata