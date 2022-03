Il super green pass potrebbe non essere più richiesto obbligatoriamente agli over 50 sui luoghi di lavoro. A chi ha superato questa soglia d'età, per cui in linea generale l'obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro potrebbe essere richiesto solo il certificato base.

È questo l'orientamento che, a quanto si apprende, sta maturando nel governo, alle prese con la road map per uscire dall'emergenza Covid che potrebbe arrivare presto in Cdm. Già in settimana è prevista l’approvazione del decreto.

Una road map che prevede un abbandono “graduale” delle restrizioni.

Dal primo aprile non sarà più richiesto il green pass per sedersi ai tavoli di un bar o ristorante all’aperto, dal primo maggio stop all’obbligo anche al chiuso.

Ancora: dal primo aprile niente green pass rafforzato per alberghi, mostre e musei, così come non servirà più il green pass base per entrare nei negozi che non vendono servizi di prima necessità, per banche e poste e per i servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti.

Capitolo sport: all’aperto dal primo aprile niente green pass, che servirà (in versione “super”) per palestre e piscine al chiuso sino a fine aprile. Nei cinema e nei teatri ingresso libero solo a partire dal primo maggio.

Sempre dal primo aprile cade l’obbligo di green pass sui mezzi di trasporto e per la partecipazione a feste e spettacoli all’aperto, sagre e fiere.

