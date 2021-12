Tremila sanzioni su quasi 120mila verifiche nel corso dei controlli effettuati nella prima giornata di entrata in vigore del cosiddetto “Super Green Pass”.

A diramare i dati è stato il Viminale. Precisamente sono 119.539 le persone controllate dalle forze dell'ordine nel giorno d’esordio del certificato verde Covid “rafforzato”.

Nel dettaglio, 937 sono state sanzionate perché trovate sprovviste del documento che attesta l’effettuato vaccino in luoghi dove invece era richiesto, mentre altre 2.077 sono state sanzionate perché sprovviste di mascherina.

Sempre in base ai dati del Ministero dell’Interno i controlli sono quasi raddoppiati rispetto a venerdì scorso, quando erano stati 66.925.

Nei giorni d’avvio è comunque prevista una linea soft, come confermato anche dai prefetti. E linea morbida anche in Sardegna, nonostante il rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine nelle zone di maggior passaggio – e dunque a più grande rischio di assembramenti -, soprattutto in questi giorni di shopping natalizio.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata