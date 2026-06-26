Dopo la decisione della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio (incidente ferroviario che nel 2009 provocò 32 morti), Mauro Moretti è in carcere. L'ex amministratore delegato di Fs e Rfi – 72 anni – si è costituito nella serata di ieri.

«Come sto? Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica e ora sono pronto», ha detto Moretti dopo la sentenza, commentando la sua imminente reclusione. «Questa sentenza - ha affermato - pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager». Ma, ha concluso, «ho la schiena dritta e la testa alta, come si sa. Vado in carcere e spero che non sia per troppo tempo».

(Unioneonline)

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