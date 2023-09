Il governo Meloni pronto a rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie italiane.

Per questo, nel Decreto Migranti sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri, in programma mercoledì, è stato inserito in piano per incrementare il contingente di personale delle Forze armate nell’ambito dell’operazione Strade sicure.

Secondo gli intenti, saranno 400 le ulteriori unità che entreranno in servizio tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.

Per l'attuazione della misura sarà autorizzata una spesa complessiva pari a 2,8 milioni di euro.

