L’obbligo di mini quarantena di 5 giorni per i viaggiatori in arrivo dal Regno Unito non sarà più in vigore a partire dal 31 agosto. Sempre che le persone interessate abbiano completato il ciclo vaccinale e risultino negative al test anti-Covid.

È quanto prevede l’ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Lo stesso documento proroga invece le misure restrittive già in vigore per i cittadini provenienti da altri Paesi.

(Unioneonline/s.s.)

