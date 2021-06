Ancora pochi giorni e addio alle mascherine all’aperto.

Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso di un intervento a “Cartabianca” su Rai 3.

"Ho appena firmato un'ordinanza che permette di non usare la mascherina all'aperto dal 28 giugno", ha detto il ministro. Aggiungendo: “La mascherina è e resta uno strumento fondamentale. Nella nuova ordinanza si dispone solo che cade l'obbligo di usarla sempre all'aperto. Ma – ha precisato – va indossata necessariamente solo quando non si può rispettare il distanziamento ma resta un punto fondamentale della nostra strategia".

"E' vero che i nostri numeri sono migliori rispetto a un mese fa, ma - ha poi avvertito il ministro - non dobbiamo considerare chiusa la partita".

IL TESTO – "Fermo restando quanto previsto dall'articolo I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021 - si legge nell'ordinanza firmata dal ministro Speranza - nelle 'zone bianche' cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario".

