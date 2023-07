Corsa contro il tempo per salvare una speleologa di 31 anni – Ottavia Piano – bloccata a 150 metri di profondità in una grotta nella zona di Fonteno, in provincia di Bergamo.

La donna, domenica scorsa, era scesa nell’abisso per un’esplorazione, ma non è più riuscita a riemergere, a causa di un infortunio a una gamba, probabilmente fratturata.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino, che hanno iniziato le complesse operazioni per riportarla in superficie.

La donna è affiancata costantemente dai soccorritori, in stretto e continuo contatto con un medico e un infermiere. Le sue condizioni sono buone.

La scorsa notte ha piovuto, anche all'interno della grotta, e questo ha reso ancora più complesse le operazioni, già delicate per il poco spazio, per far passare la barella.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata