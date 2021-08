Un armadio da spedire da Moncalieri a Palermo ma che presentava una difformità tra peso indicato nella bolla e quello effettivo. È quanto hanno notato gli addetti di una società di spedizioni, che insospettiti hanno richiesto l’intervento dei carabinieri.

I militari hanno quindi trovato all’interno del mobile 53 kg di hashish in panetti, nascosti in due scomparti segreti e confezionati in 13 buste di plastica termosaldate. Le indagini successive hanno permesso di individuare chi avesse ordinato la spedizione, un uomo di 54 anni.

Nel box di casa del 54enne i militari hanno poi trovato altri 2 kg della stessa sostanza.

A casa di uno dei suoi complici, i carabinieri hanno invece sequestrato circa 280 euro e alcuni telefoni cellulari.

Il valore commerciale della droga è stimato in circa 250mila euro.

