È accaduto nelle settimane scorse a Villastellone, in provincia di Torino: il legale rappresentante di un supermercato appartenente ad una catena della grande distribuzione ha denunciato il furto di carrelli.

Quindi le indagini dei carabinieri, che hanno scoperto un vero e proprio deposito di stoccaggio in un magazzino situato non lontano sul territorio comunale.

Peraltro, i carrelli in questione risultavano visibili fin dalla strada statale, essendo stipati all’aperto, in ampio cortile.

La perquisizione ha permesso ai militari di rintracciare ben 670 carrelli, tutti sottratti al supermercato che ha fatto denuncia.

I carrelli sono stati sequestrati in attesa della restituzione ai legittimi proprietari mentre il legale rappresentante della società di Villastellone adibita a magazzino di stoccaggio – un quarantenne di Santena – è stato denunciato in stato di libertà in quanto gravemente indiziato del reato di “ricettazione”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata