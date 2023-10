Panico per le strade di Grottaminarda, nell’Avellinese, ieri sera. Un uomo è morto dopo essere stato ferito a colpi di pistola che lo hanno raggiunto al viso mentre si trovava in corso Vittorio Veneto, affollato dalle persone durante un normale sabato sera.

A sparare sarebbe stato un 44enne del posto che è già stato fermato dai carabinieri. Era rimasto sul posto e non ha opposto resistenza.

Non è chiaro il motivo per cui abbia fatto fuoco contro la vittima, un 46enne di nazionalità ucraina. Gravemente ferito, quest’ultimo è stato portato in ospedale ad Ariano Irpino ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Forse i due avevano avuto un litigio il giorno precedente.

