Tragica sparatoria in strada a Sasso Pisano, frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa.

I fatti risalgono alla serata di ieri e i contorni della vicenda, sulla quale stanno indagando i carabinieri, sono ancora poco chiari.

Secondo quanto trapela la vittima è un albanese di 36 anni: l'uomo sarebbe stato colpito da un'arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un'auto guidata da un'altra persona, la stessa che ha percorso alcune centinaia di metri per raggiungere un locale pubblico dove chiedere aiuto. Le persone presenti hanno tentato invano di rianimare il 36enne, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Gli spari poco prima di cena, intorno alle 19.30, lungo una strada fuori dall'abitato e non è ancora chiaro se vi siano stati altri testimoni.

Almeno due persone, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, sarebbero però riuscite a fuggire a bordo di un'altra auto di colore scuro.

La zona intorno al locale dove è stato dato l'allarme è in prossimità del cosiddetto Parco delle fumarole, l'area della geotermia. Ora il luogo dell'omicidio è transennato e non è possibile avvicinarsi.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Volterra e del nucleo investigativo che stanno conducendo le indagini. Le ricerche dei fuggitivi sono in corso in tutta l'Alta Val di Cecina, area interamente rurale, con casolari isolati, molti boschi e un dedalo di strade secondarie da dove è possibile allontanarsi in tutte le direzioni.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata