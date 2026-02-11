Tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni. Si chiude così, dopo quasi otto ore di camera di consiglio, l'appello bis per la tragedia di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia.

Condannati a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l'ex tecnico comunale Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Due prescrizioni per gli ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco.

Le richieste del Pm

Con i capi di imputazione di omicidio colposo plurimo non aggravato in concorso formale con crollo di costruzione colposo aggravato dalla verificazione del danno, nell'appello bis a Perugia il Pg Paolo Barlucchi aveva chiesto: tre anni e dieci mesi per i cinque dirigenti della Regione Abruzzo Carlo Giovani, Emidio Primavera, Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci e Carlo Visca, assolti in primo e secondo grado nei processi in Abruzzo; la conferma di due anni e otto mesi per l'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, condannato in primo e secondo grado; due anni e otto mesi anche per il tecnico comunale Enrico Colangeli, assolto in primo grado e condannato in secondo grado a due anni e otto mesi; tre anni e quattro mesi per i due tecnici della Provincia di Pescara Mauro Di Biasio e Paolo D'Incecco, condannati alla stessa pena nei primi due gradi di giudizio. Chiesto, invece, il proscioglimento dell'ex dirigente regionale Sabatino Belmaggio, assolto in primo e secondo grado nei processi in Abruzzo.

La tragedia e le vittime

Il 18 gennaio 2017 a Rigopiano, in provincia di Pescara, in Abruzzo, una valanga colpì rovinosamente un resort: 29, tra ospiti e personale, persero la vita.

Erano:

Valentina Cicioni

Marco Tanda

Jessica Tinari

Foresta Tobia

Bianca Iudicone

Stefano Feniello

Marina Serraiocco

Domenico Di Michelangelo

Piero Di Pietro

Rosa Barbara Nobilio

Sebastiano Di Carlo

Nadia Acconciamessa

Sara Angelozzi

Claudio Baldini

Luciano Caporale

Silvana Angelucci

Marco Vagnarelli

Paola Tomassini

Linda Salzetta

Alessandro Giancaterino

Cecilia Martella

Emanuele Bonifazi

Luana Biferi

Marinella Colangeli

Alessandro Riccetti

Ilaria Di Biase

Roberto Del Rosso

Gabriele D'Angelo

Dame Faye

