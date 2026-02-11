Rigopiano, tre condanne e cinque assoluzioni nell'appello bisNell’hotel travolto dalla valanga morirono in 29 tra ospiti e personale
Tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni. Si chiude così, dopo quasi otto ore di camera di consiglio, l'appello bis per la tragedia di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia.
Condannati a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l'ex tecnico comunale Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Due prescrizioni per gli ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco.
Le richieste del Pm
Con i capi di imputazione di omicidio colposo plurimo non aggravato in concorso formale con crollo di costruzione colposo aggravato dalla verificazione del danno, nell'appello bis a Perugia il Pg Paolo Barlucchi aveva chiesto: tre anni e dieci mesi per i cinque dirigenti della Regione Abruzzo Carlo Giovani, Emidio Primavera, Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci e Carlo Visca, assolti in primo e secondo grado nei processi in Abruzzo; la conferma di due anni e otto mesi per l'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, condannato in primo e secondo grado; due anni e otto mesi anche per il tecnico comunale Enrico Colangeli, assolto in primo grado e condannato in secondo grado a due anni e otto mesi; tre anni e quattro mesi per i due tecnici della Provincia di Pescara Mauro Di Biasio e Paolo D'Incecco, condannati alla stessa pena nei primi due gradi di giudizio. Chiesto, invece, il proscioglimento dell'ex dirigente regionale Sabatino Belmaggio, assolto in primo e secondo grado nei processi in Abruzzo.
La tragedia e le vittime
Il 18 gennaio 2017 a Rigopiano, in provincia di Pescara, in Abruzzo, una valanga colpì rovinosamente un resort: 29, tra ospiti e personale, persero la vita.
Erano:
- Valentina Cicioni
- Marco Tanda
- Jessica Tinari
- Foresta Tobia
- Bianca Iudicone
- Stefano Feniello
- Marina Serraiocco
- Domenico Di Michelangelo
- Piero Di Pietro
- Rosa Barbara Nobilio
- Sebastiano Di Carlo
- Nadia Acconciamessa
- Sara Angelozzi
- Claudio Baldini
- Luciano Caporale
- Silvana Angelucci
- Marco Vagnarelli
- Paola Tomassini
- Linda Salzetta
- Alessandro Giancaterino
- Cecilia Martella
- Emanuele Bonifazi
- Luana Biferi
- Marinella Colangeli
- Alessandro Riccetti
- Ilaria Di Biase
- Roberto Del Rosso
- Gabriele D'Angelo
- Dame Faye
