Tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni. Si chiude così, dopo quasi otto ore di camera di consiglio, l'appello bis per la tragedia di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia.

Condannati a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l'ex tecnico comunale Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Due prescrizioni per gli ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco.

Le richieste del Pm 

Con i capi di imputazione di omicidio colposo plurimo non aggravato in concorso formale con crollo di costruzione colposo aggravato dalla verificazione del danno, nell'appello bis a Perugia il Pg Paolo Barlucchi aveva chiesto: tre anni e dieci mesi per i cinque dirigenti della Regione Abruzzo Carlo Giovani, Emidio Primavera, Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci e Carlo Visca, assolti in primo e secondo grado nei processi in Abruzzo; la conferma di due anni e otto mesi per l'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, condannato in primo e secondo grado; due anni e otto mesi anche per il tecnico comunale Enrico Colangeli, assolto in primo grado e condannato in secondo grado a due anni e otto mesi; tre anni e quattro mesi per i due tecnici della Provincia di Pescara Mauro Di Biasio e Paolo D'Incecco, condannati alla stessa pena nei primi due gradi di giudizio. Chiesto, invece, il proscioglimento dell'ex dirigente regionale Sabatino Belmaggio, assolto in primo e secondo grado nei processi in Abruzzo.

La tragedia e le vittime

Il 18 gennaio 2017 a Rigopiano, in provincia di Pescara, in Abruzzo, una valanga colpì rovinosamente un resort:  29, tra ospiti e personale, persero la vita. 

Erano: 

  • Valentina Cicioni
  • Marco Tanda
  • Jessica Tinari
  • Foresta Tobia
  • Bianca Iudicone
  • Stefano Feniello
  • Marina Serraiocco
  • Domenico Di Michelangelo
  • Piero Di Pietro
  • Rosa Barbara Nobilio
  • Sebastiano Di Carlo
  • Nadia Acconciamessa
  • Sara Angelozzi
  • Claudio Baldini
  • Luciano Caporale
  • Silvana Angelucci
  • Marco Vagnarelli
  • Paola Tomassini
  • Linda Salzetta
  • Alessandro Giancaterino
  • Cecilia Martella
  • Emanuele Bonifazi
  • Luana Biferi
  • Marinella Colangeli
  • Alessandro Riccetti
  • Ilaria Di Biase
  • Roberto Del Rosso
  • Gabriele D'Angelo
  • Dame Faye

