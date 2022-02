Il rapper 32enne Kappa_24K è finito in manette a seguito di un’ordinanza cautelare in carcere per una sparatoria avvenuta la sera dell’8 gennaio scorso in piazza Monte Falterona a Milano durante la quale era rimasto ferito un 26enne egiziano. Il tutto nell’ambito dello scontro tra gruppi rivali per la ripartizione delle commissioni discografiche destinate ai vari gruppi rap.

Varie perquisizioni sono state eseguite dai poliziotti alla ricerca di armi da fuoco e munizioni in zona San Siro ma anche a Legnano e a Motta Visconti.

Per la stessa sparatoria, era già stato arrestato un 51enne, noto pregiudicato, con l’accusa di tentato omicidio.

La Polizia Scientifica aveva analizzato sette bossoli di diverso calibro trovati a terra. Il pomeriggio dell’8 gennaio, i due gruppi erano stati protagonisti di una rissa nella quale Kappa_24K e i suoi amici avevano avuto la meglio. I rivali, con il 51enne che è stato arrestato, era andato in piazza Monte Falterona per vendicarsi e l'egiziano 26enne era stato rimasto ferito gravemente. Kappa_24K aveva risposto ai colpi con una pistola detenuta illegalmente.

(Unionenline/s.s.)

© Riproduzione riservata