Dramma questa mattina a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una donna di 71 anni ha esploso diversi colpi di pistola in strada verso un uomo e una donna, vicini di casa, uccidendo l'uomo e ferendo gravemente l'altra.

L'episodio è accaduto in via Brasside, non lontano dall'ex statale 42 del Tonale, davanti a un complesso residenziale.

Sul posto il 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai carabinieri di Treviglio.

Silvana Erzemberger, questo il nome della 71enne, ha ucciso Luigi Casati e ferito la moglie Monica Leoni utilizzando una pistola che deteneva regolarmente per uso sportivo. L'arma è stata posta sotto sequestro.

Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri, la settantunenne ha esploso alcuni colpi a Casati in strada, ferendolo a morte all'addome. La moglie, che ha sentito gli spari dall’appartamento, è scesa per soccorrere il marito ed è stata a sua volta raggiunta dai colpi di arma da fuoco.

Silvana Erzemberger, di professione commerciante, è accusata di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio: non ha opposto resistenza. A dare l'allarme altri condomini.

All'origine dell'omicidio alcuni screzi tra la coppia e la donna che andavano avanti da tempo.

