Dramma nel Pavese, dove un pensionato ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita rivolgendo l’arma verso se stesso.

Lui è morto sul colpo, la donna è in fin di vita.

L’episodio è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.30 a Cilavegna (Pavia), in una villetta di via Pisacane 74, alla periferia del paese di poco più di 5mila abitanti che si trova al confine con la provincia di Novara.

Mauro Casazza è il nome dell’uomo, che ha utilizzato una pistola che teneva in casa per uso sportivo. Era molto conosciuto in paese per l’attività di parrucchiere che aveva esercitato fino alla pensione.

I due erano sposati da circa 50 anni e non avevano figli.

La donna ancora respirava quando è stata caricata sull’elisoccorso, ma le sue condizioni erano disperate.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Vigevano, che hanno ascoltato i testimoni per ricostruire i contorni della vicenda e capire le ragioni del drammatico gesto di Casazza.

