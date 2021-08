Momenti di terrore in un residence di Palermo. All’interno della struttura, in via dell'Airone, nel quartiere Falsomiele, un uomo armato ha esploso diversi colpi di pistola, ferendo una donna – con cui in passato aveva avuto una relazione - e un suo cugino, intervenuto in soccorso.

Alla scena hanno assistito anche diverse persone, che hanno reagito, scagliandosi contro l’aggressore, un 50enne, colpendolo più volte e lanciandogli contro degli oggetti. Anche lui avrebbe riportato ferite ed è ora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia che ha avviato le indagini.

Da una prima ricostruzione, si tratterebbe di un tentato femminicidio.

(Unioneonline/l.f.)

