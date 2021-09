Un 67enne, N.G., è stato fermato nella notte dalla polizia per aver cercato di uccidere una ragazza di 24 anni a colpi di pistola a Gela, in provincia di Caltanissetta.

La ragazza, che era in macchina con un’amica, fortunatamente è rimasta solo ferita ed è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. A quanto si apprende il figlio dell’uomo aveva litigato con le due ragazze, di qui il tentato omicidio.

Il 67enne, che ha precedenti per delitti contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e per associazione di tipo mafioso, ha esploso diversi colpi di pistola calibro 7.65. Quindi è scappato, prima di essere fermato e portato in commissariato.

La polizia scientifica ha rinvenuto davanti a casa sua due bossoli, saranno sottoposti agli accertamenti di laboratorio.

L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentativo di omicidio ed è stato successivamente condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta, in attesa del giudizio di convalida.

