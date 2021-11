Il vento che si innalza improvviso, il mare sempre più mosso e la paura di non farcela per ritornare a riva. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti nella spiaggia dello Scoglio Lungo a Porto Torres, dove un uomo di 65 anni, sassarese, durante un’escursione in canoa, distrattosi un attimo, è stato travolto da un’onda ed è finito in acqua perdendo l’imbarcazione tra le onde.

Avvistato dai suoi compagni della comitiva mentre nuotava in difficoltà nel mare agitato, senza possibilità di aggrapparsi alla canoa, l’uomo è stato soccorso immediatamente e riportato sulla spiaggia sano e salvo. Niente da fare invece per l’imbarcazione inghiottita dal mare.

L’episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno, quando il 65enne, appena uscito in acqua a bordo del kayak, le correnti lo hanno trascinato lontano dalla riva spingendolo al largo. In balia delle onde ha perso l’equilibrio cadendo in acqua.

Nessuna grave conseguenza ma solo tanto spavento. Allarmati dai passanti, i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, intervenuti sul posto, hanno potuto solo constatare che l’uomo soccorso per fortuna era fuori pericolo.

