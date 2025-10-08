La rimonta dell'alta pressione porta bel tempo e temperature più miti sulla penisola ma la Isole maggiori rimangono escluse da quella che viene definita dai meteorologi “Ottobrata”, ovvero una sorta di seconda estate prima dell'arrivo dell'inverno. Su Sardegna e Sicilia sono infatti previsti rovesci sparsi a tratti forti.

«Nelle prossime ore - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. - avremo bel tempo con cieli anche limpidi salvo un po' di nubi in arrivo al Nord-Ovest e sul Mar Tirreno. I venti tra Puglia e regioni ioniche gradualmente si attenueranno dopo giorni di mareggiate e burrasche e le temperature subiranno un rialzo graduale fino a 24-25°C entro il weekend».

Situazione come detto diversa sulla Sardegna, dove una piccola perturbazione porterà tra giovedì e venerdì forti temporali, minando anche il bel tempo in Sicilia con locali rovesci.

