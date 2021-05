"Abbiamo una quota importante di popolazione che è sotto i 16 anni, circa 9 milioni di persone. Mi auguro che il 28 l'Ema dia l'ok al vaccino agli under 16. Proprio in questa popolazione la circolazione del virus può essere maggiore, quindi col vaccino si potrà fare un ulteriore passo in avanti verso l'immunità di gregge".

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in merito al vaccino contro il Covid agli under 16. "E' importante - aggiunge - mettere in sicurezza i nostri adolescenti prima che si ritorni a scuola a settembre".

Vaccinazione in vacanza? "Se si ha la potenzialità per poterlo fare è bene farlo, dobbiamo rendere la vaccinazione semplice", ha detto ancora Sileri.

"Se ad esempio in un paesino - afferma ancora - fanno la vaccinazione e danno il certificato ben venga, se sono in grado di farlo si faccia, l'importante però è che si proceda per fasce d'età, bisogna completare prima la vaccinazione per la fascia di popolazione che rischia di più".

"Ritardare la seconda dose è una grandissima opportunità – prosegue il sottosegretario - la scienza ci dice che almeno fino ai 42 giorni i risultati sono eccellenti. Questo può aiutare anche a organizzare meglio le proprie necessità per quanto riguarda le vacanze estive, considerando però che la necessità più importante è vaccinarsi".

