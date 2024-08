Il rumore di uno sparo è stato avvertito da tante persone, nelle prime ore di oggi pomeriggio, nel centro storico di Siena. Un colpo di arma da fuoco che ha ucciso una 31enne, di origine colombiana: un proiettile che, da una prima ricostruzione, è stato esploso per errore da uno dei familiari che in quel momento si trovava nell'appartamento. Sembra si sia trattato di un errore fatale mentre l'arma era maneggiata dal compagno e un altro parente.

Il proiettile avrebbe raggiunto la testa della donna e a nulla è servito l'intervento dei soccorritori. Il personale medico ha cercato di rianimare la 31enne ma le ferite erano troppo gravi.

Sono stati i vicini di casa, nella via centrale di Strada del Villino, a dare l'allarme dopo lo sparo verso le 15.30. Da diverse ore nell'abitazione, dove vive la famiglia di origine sudamericana, sono in corso i rilievi della polizia scientifica.

Il compagno della vittima è stato portato in questura per essere sentito e cercare di eliminare ogni altra ipotesi investigativa rispetto al gesto accidentale. Come sempre succede in questi casi l'arma è stata sequestrata per potere essere analizzata e per effettuare delle comparazioni tra la traiettoria del colpo che ha ucciso la donna e i racconti dei due uomini. Versioni che nelle prossime ore potrebbero essere confermate o meno dopo il lavoro della polizia scientifica nell'appartamento.

(Unioneonline/s.s.)

