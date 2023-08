Si riparte dal trionfo di giugno di Giovanni Atzeni detto Tittia, entrato nella leggenda con la decima vittoria al Palio di Siena, quinta consecutiva, traguardo che nessuno era riuscito a raggiungere prima di lui.

Oggi si corre il Palio dell’Assunta e la Sardegna come sempre è grande protagonista, con sette fantini e dieci cavalli allevati nell’Isola in lizza per la vittoria.

I nomi

Giovanni Atzeni di Nurri, detto Tittia, non ha bisogno di presentazioni: 37 corse disputate, 10 vittorie, le ultime cinque consecutiva. Monta Abbasantesa e corre per la Giraffa.

Carlo Sanna di Sindia, detto Brigante, monta Zio Frac e corre per l’oca: 34 anni, vanta 15 partecipazioni e una vittoria al Palio.

Andrea Coghe detto Tempesta monta su Vitzichesu e corre per il Drago. Ha 34 anni e a Siena vanta una vittoria su 7 corse disputate. Figlio d’arte, il padre Massimino è un altro fuoriclasse del Palio. Ha dominato le prove, vincendole tutte.

Giuseppe Zedde di Noragugume, detto Gingillo, monta Reo Confesso e corre per la contrada della Chiocciola: figlio d’arte (il padre Antonio vinse due volte il Palio), ha 40 anni e a Siena può contare su 3 vittorie e 31 corse.

Sebastiano Murtas di Santu Lussurgiu detto Grandine su Schietta nella Tartuca: ha 33 anni e 11 corse all’attivo, nessuna vittoria

Valter Pusceddu detto Bighino su Viso D'Angelo nell'Aquila: nato a Genova ma di chiare origini sarde, ha corso 27 Pali senza mai vincere. Non corre a Siena da 5 anni.

Giosuè Carboni di Nuoro detto Carburo su Tabacco nella Torre: ha partecipato a 7 Pali, non ha mai vinto.

Gli altri sono Jonathan Bartoletti detto Scompiglio che corre per la Pantera su Anda e Bola; Federico Guglielmi detto Tamurè su Antine Day nell’Istrice ed Enrico Bruschelli detto Bellocchio che corre su Zenis per il Bruco.

Sardo è anche Giovanni Porcella, veterinario del magistrato delle contrade: lui dà il parere finale per far correre il cavallo qualora avesse problemi segnalati dai veterinari dopo l’assegnazione delle contrade. Un compito molto delicato.

La caccia a Tittia, insomma, è aperta. Alle 19 i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico per dare inizio alla corsa. Come per il Palio del 2 luglio, la diretta televisiva e online del tradizionale appuntamento senese sarà su La7.

