Non è stata certamente la nebbia o il clima ancora incerto a frenare l’uomo che, a Venezia, ha deciso di cimentarsi con un tuffo spericolato nelle acque dei canali cittadini. Per l’esattezza nel rio Novo adiacente a San Pantalon, alle spalle di Campo Santa Margherita,

Peccato che il trampolino scelto fosse l’ultimo piano di un palazzo. Postato in rete, il filmato del gesto, è diventato subito virale. Le immagini mostrano il protagonista che, sotto gli occhi preoccupati e sconcertati dei cittadini, si butta dalla cima dell’edificio, cadendo (rovinosamente) in acqua. Ad attenderlo un “complice” che, munito di un asciugamano, l’ha aiutato ad asciugarsi e riprendersi dopo l’impresa.

La città, che non è nuova ad episodi del genere, si è detta preoccupata. Lo ha confessato il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro che con un tweet ha manifestato tutta la sua disapprovazione per l’accaduto. «A questo soggetto bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social. Va capito com'è salito sul tetto, ha rischiato anche la vita. Sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. Pensiamo se fosse passata una barca sotto. Ai giovani dico che rischiano di rovinarsi per queste stupidaggini».

«Quanto accaduto stamattina a Venezia è vergognoso, e soprattutto è un insulto alla fragilità della città e a tutti noi veneti. Fatti del genere vanno puniti con fermezza. Chi vuole comportarsi in questo modo, se ne vada pure altrove», ha tuonato Luca Zaia, il governatore del Veneto. Alla base della “bravata” ci sarebbero i social e la consueta “caccia ai like”. Le ipotesi vertono tutte su questa pista e le prime indagini della Polizia municipale sembrerebbero confermare il sospetto.

