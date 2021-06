Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita ed è in gravi condizioni in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio sul fiume a sud di Borghetto sul Mincio, nel territorio di Valeggio, in provincia di Verona.

Per cause ancora sconosciute una canoa si è improvvisamente ribaltata.

A bordo dell’imbarcazione c’erano tre persone.

Uno degli occupanti è annegato, mentre un altro è stato salvato e riportato a riva dai vigili del fuoco, che sono giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118.

Il ferito è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

I carabinieri, intervenuti sul luogo della tragedia, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

(Unioneonline/F)

