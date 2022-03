Un bus che trasportava una cinquantina di cittadini ucraini è rimasto coinvolto in un grave incidente lungo la A14, in direzione sud. All’altezza di Forlì il mezzo si è ribaltato per cause da accertare. Una persona è morta – dalle prime informazioni sarebbe una ragazza rimasta schiacciata -, altre sono rimaste ferite.

Da chiarire la dinamica e le circostanze della tragedia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata