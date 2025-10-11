«Cagliari è la città più “disinformata” dai filorussi»Europa Radicale scrive a Crosetto: «Cinque eventi organizzati pro Cremlino in violazione delle norme Ue. In Italia sono 158»
«Cagliari, assieme a Torino, è la città italiana dove attecchisce di più la disinformazione filorussa».
Lo sostiene un dossier elaborato da Europa Radicale e diffuso in concomitanza con una lettera aperta al ministro della Difesa Guido Crosetto sulla «guerra ibrida» che il Cremlino «sta conducendo in Italia».
Secondo il report nel capoluogo sardo e in quello piemontese sono stati organizzati il maggior numero di eventi e dibattiti (5 di cui 2 annullati) di propaganda «pro Cremlino», incentrati anche sulla diffusione di docufilm targati Russia Today, il tutto in violazione del regolamento europeo del 2022.
Nella lettera al ministro, Europa Radicale asserisce di avere censito 158 iniziative analoghe in tutta Italia a partire dal 2024. A Crosetto viene chiesto di attivarsi con il ministero dell'Interno in modo che venga emanata ai prefetti una circolare ad hoc per assicurare l'attuazione del regolamento europeo.
«Non chiediamo di impedire i dibattiti – spiega Europa Radicale –ma ci teniamo a sottolineare che quello che abbiamo chiesto (solo alcune volte ottenuto) è il rispetto delle norme sul divieto specifico di diffondere filmati delle emittenti di propaganda russa».
(Unioneonline)