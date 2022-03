Tragedia sul lavoro questa mattina nel Bresciano.

La vittima è un operaio di 52 anni, morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno, in alta Valcamonica.

L’uomo, secondo i primi accertamenti, si è ribaltato in un corso d’acqua con l’escavatore che stava guidando.

Immediato l’allarme lanciato dai colleghi, ma per l’operaio non c’era niente da fare. I soccorritori lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto elisoccorso, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e personale dell’Ats.



