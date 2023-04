Tragedia a Celano, comune abruzzese di 10mila abitanti in provincia di L’Aquila.

Nelle prime ore di questa mattina una donna di 35 anni si è gettata dal balcone con in braccio il figlio di 5: lei è morta, fatale il volo di tre metri, il bimbo è in ospedale in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

«Una tragedia, aveva la stessa età di mia moglie, conoscevo benissimo sia lei che i suoi genitori, siamo sconvolti», ha detto il sindaco di Celano Settimio Santilli.

Il bimbo è stato elitrasportato nell’ospedale San Salvatore di L’Aquila e poi trasferito al Bambino Gesù di Roma, dove è in terapia intensiva anche se non versa in pericolo di vita.

A quanto si apprende la donna prima del gesto estremo ha telefonato alla figlia più grande intorno alle 6.50 dicendo di ricordare al padre di prendere alcuni fogli. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai soccorritori del 118, sono arrivati anche il marito e la figlia della donna, che sono partiti per Roma per raggiungere il piccolo.

Si è gettata dalla finestra di casa che affaccia sul terrazzino interno: la donna, una ragazza adottata, era separata con il marito da tempo e viveva in casa con i genitori e i due figli. Secondo i vicini di casi si tratta di «una tragedia preannunciata purtroppo, non era una situazione socialmente facile».

