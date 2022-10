Spacciava cocaina e si faceva pagare dai clienti tramite il pos.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Caserta nel corso di un’operazione ad Aversa che ha portato all’arresto di un pusher di 51 anni.

L'uomo è stato fermato in strada mentre era a bordo della sua auto.

I militari gli hanno trovato addosso 5 grammi di cocaina e 800 euro in contanti. Quindi è scattata una perquisizione nella sua abitazione, dove sono saltati fuori altra cocaina, materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi e quasi 2.200 euro in contanti.

Nella stessa casa sono state ritrovate numerose carte di credito e bancomat intestate a terzi, probabilmente suoi clienti abituali, e – come detto – un apparecchio pos.

In una seconda abitazione i militari hanno poi trovato, all’interno di alcuni contatori dell'energia elettrica, altri 172 grammi di cocaina.

Poi lo scatto di manette.

