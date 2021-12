E’ morto nel giorno del suo 24esimo compleanno mentre partecipava a una corsa notturna, la settima edizione dell’Uno di Monticelli che si corre in Franciacorta.

La tragedia è avvenuta a Monticelli Brusati, nel Bresciano. Il runner 24enne, Fabio Pedretti, si è accasciato al suolo mentre era nel gruppo di testa e mancavano circa 7 chilometri alla fine della gara.

Un arresto cardiaco tra i boschi. Immediati i soccorsi dei compagni di gara, tra cui c’era anche un cardiologo. Poi è intervenuto il personale medico, aiutato anche da altri atleti a trasportare gli zaini con le attrezzature per le prime curo lungo l’impervio percorso.

Hanno tentato di rianimare a lungo il giovane atleta iscritto alla New Athletics Sulzano. Quando sembrava che le condizioni, seppur gravi, si fossero stabilizzate, è scatta la corsa in ospedale, alla vicina Clinica San Rocco di Ome. Lì tuttavia il suo cuore si è fermato una seconda volta e non gli ha lasciato più scampo.

Trecento gli atleti che avevano sfidato il freddo per quella corsa lungo i sentieri che si addentrano anche nei boschi: 27 chilometri e mezzo, una cosa avventurosa e impegnativa molto amata dai runner.

(Unioneonline/L)

