Dopo un mese di indagini relative all’aggressione subita da un 39enne a Rimini, la polizia ha arrestato una 24enne e il suo complice. La giovane è la ex compagna della vittima.

Da quanto ricostruito, l’agguato è avvenuto sotto casa del 39enne dove l’uomo è stato sfregiato al volto e alla schiena con un taglierino, poi la coppia è fuggita e lui è riuscito ad andare in Questura per raccontare tutto e dare le indicazioni su chi lo avesse colpito. La 24enne si è inizialmente difesa sostenendo di essere stata lei vittima di un’aggressione ma gli accertamenti hanno messo in luce un’altra verità.

