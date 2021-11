Dopo 25 anni, svolta nelle indagini sulla morte di Nada Cella, la giovane segretaria trovata senza vita a Chiavari, nel 1996, nello studio commercialista dove lavorava. La procura di Genova ha infatti iscritto nel registro degli indagati una donna, Annalucia Cecere. L'accusa è quella di omicidio volontario.

La vittima, che aveva 25 anni, venne uccisa all’interno dell’ufficio attorno alle 9 del mattino, mentre era da sola. Fu poi trovata agonizzante, con diverse ferite causate da un corpo contundente (forse un posacenere o un fermacarte, mai ritrovato).

Sulle prime si sospettò del titolare dello studio, Marco Soracco, che si ipotizzò potesse essere un amante respinto, e di sua madre Teresa Bucchioni, che l’avrebbe coperto. Ma entrambi vennero scagionati nel 1998.

Finirono sotto indagine anche una condomina del palazzo, affetta da disturbi psichici, e due muratori legati al racket della prostituzione. Nessuna pista trovò però riscontri.

Oggi, invece, il passo in avanti, forse decisivo. Secondo quanto si apprende, l’indagata è una ex insegnante destituita dal servizio nel 2017 per motivi disciplinari. Oggi ha 53 anni, all’epoca dell’omicidio ne aveva 28. Avrebbe massacrato Nada Cella per desiderio di rimpiazzarla nello studio.

Da quanto si apprende, inoltre, sono nuovamente indagati anche Soracco, che oggi ha 60 anni, e l'anziana madre Teresa Bucchioni, per false dichiarazioni al pubblico ministero.

La Procura darà inoltre incarico al genetista Emiliano Giardina di eseguire esami sui reperti di Dna trovati sulla scena del delitto. Altri esami saranno eseguiti dalla scientifica.

Nell’ufficio venne, ad esempio, ritrovato un bottone, appartenente a un capo d’abbigliamento femminile, le cui analisi, negli anni scorsi, non portarono però a nulla.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata