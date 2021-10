È una 20enne palermitana la sospettata di una rapina aggravata e che è stata messa in stato di fermo con provvedimento eseguito dai carabinieri di Altarello di Baida.

La giovane, da quanto ricostruito, avrebbe sottratto alla persona con la quale aveva una relazione oltre 2.500 euro in contanti. Per portare a termine il suo piano, aveva somministrato all’uomo un farmaco ipnotico-sedativo versandolo in una bibita. A questa conclusione i militari sono arrivati a seguito della denuncia presentata dalla figlia della vittima e della visione delle immagini di videosorveglianza della farmacia in cui era stata acquistata la preparazione.

La 20enne è stata messa agli arresti domiciliari.

