Diverse scosse sismiche sono state registrate nell’arco di un’ora, questa mattina, in provincia di Cuneo. La prima, di magnitudo 2.2, è stata localizzata alle 6.51 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Pontechianale, in alta valle Varaita. La seconda, di magnitudo 2.9, è stata poi seguita da una serie di eventi minori. In tutto più di dieci.

L’epicentro è stato nella borgata di Maddalena.

Al momento non si registrano danni.

