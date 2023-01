Tre ladri hanno provato a entrargli in casa. Antonio Giovannelli, imprenditore di 54 anni, non ha esitato un attimo: li ha affrontati con un bastone in mano e li ha messi in fuga: «Mi gridavano “ti ammazzo”, “che ca..o vuoi?” e “vattene”. Ma quella era la mia casa: erano loro a doversene andare», racconta.

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi a Guardiagrele, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Tutto è stato ripreso da un impianto di videosorveglianza.

L’uomo ha raccontato che la prima a disturbare l’azione dei malviventi era stata la moglie: aveva sentito dei rumori nel vicolo, ma non quello della porta. Così ha capito che non si trattava del marito e ha acceso la luce delle scale, facendoli allontanare.

Lui è rientrato in quei momenti. La moglie lo ha avvertito di quello che stava accadendo: è andato nella stradina e ha visto i tre che cercavano di entrare nella casa della cugina, già in passato vittima di un furto. E li ha affrontati. Ne è nato un parapiglia, con lanci di oggetti. L'imprenditore ha colpito col manganello. I malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto, con la quale hanno cercato di investirlo. Lui era di nuovo pronto: ha colpito il vetro per infrangerlo e rendere il veicolo riconoscibile.

La serata per lui è finita bene: nessun furto e, alla fine, ladri in fuga.

