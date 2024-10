L’aeroporto di Orio al Serio è chiuso da stamattina alle 8 dopo che un volo Ryanair proveniente da Barcellona, subito dopo l’atterraggio, ha registrato lo scoppio di uno pneumatico del carrello posteriore.

Non ci sono stati feriti, polizia di frontiera e vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare i passeggeri e l’operatività dello scalo è stata sospesa.

Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni a 450 metri della pista e la riapertura dell’aeroporto è stimata per le 17 di pomeriggio. I voli in arrivo sono stati fatti atterrare in altri scali come Malpensa e Verona.

«Il danno ha interessato superficialmente la pavimentazione, che risulta scalfita per una profondità di circa un centimetro - spiegano da Sacbo, la società che gestisce lo scalo -. Per questo è necessario il ripristino della pavimentazione con un intervento urgente affidato a una ditta specializzata».

Il volo FR846 proveniente da Barcellona El Prat aveva a bordo 162 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Quando sono scoppiati gli pneumatici il velivolo era ancora in leggero movimento, ma il pilota è riuscito a contenerlo sulla pista. Non si sono registrati incendi né ai carrelli né altrove.

