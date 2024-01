Tragedia a Medusa di Balestrate, nel Palermitano, dove un giovane è stato ucciso di botte nel corso di una rissa scoppiata in una discoteca del posto. La vittima dell'omicidio è Francesco Bacchi, 20 anni, figlio di Benedetto Nini Bacchi, il re delle scommesse online e finito nell'inchiesta antimafia Game Over.

L’aggressione è avvenuta in nottata. Come scrivono dei testimoni sui social, pare sia successo mentre cercava di dividere due persone che stavano litigando. I primi malumori sarebbero scoppiati all’interno del locale, poi il pestaggio è proseguito all’esterno. Il 20enne durante la lite sarebbe stato colpito con un violento pugno in faccia. Una volta a terra è stato raggiunto da una serie di calci alla testa.

La Procura di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia d Partinico che stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili e visioneranno le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale.

