Un uomo di 34 anni di nazionalità ucraina è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla gola con un machete nel corso di una lite scoppiata in un bar di Anzio, alle porte della Capitale.

Sul posto è intervenuta la polizia e la scientifica per i rilievi del caso.

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Dopo il ferimento, l’aggressore è fuggito in auto insieme ad altre persone: è ancora ricercato.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale: si è sottoposto a un’operazione e non è in pericolo di vita.

In queste ore gli investigatori stanno ascoltando diversi testimoni per risalire all’identità del responsabile dell’aggressione.

Sembra che la lite sia scoppiata per futili motivi.

L’arma non è ancora stata ritrovata.

