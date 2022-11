Macabra scoperta in una strada di Grosseto.

Verso mezzogiorno è stato trovato - sotto un palazzo nei pressi della ferrovia - il cadavere di una donna di 40 anni con il cranio fracassato. A notare il corpo è stato un corriere che faceva le consegne in zona. Dalla polizia non viene esclusa nessuna ipotesi, dall'omicidio all'incidente. La donna potrebbe infatti essere precipitata da una finestra dello stabile nel quale abitava.

Il suo appartamento si trova su un altro lato dell’edificio rispetto a quello nel quale è stato trovato il corpo. Stando ai rilievi della Polizia, il cadavere è stato trovato a quattro metri dal muro del palazzo da cui, per ipotesi, sarebbe potuta cadere. La stessa distanza dallo stabile solleva però anche il dubbio che, invece, qualcuno l'abbia potuta colpire per strada.

Secondo quanto si apprende, sarà disposta l'autopsia per capire se la donna abbia riportato solo i traumi visibili – compatibili con una caduta – o anche lesioni di altro tipo. Queste potrebbero far emergere l'uso di uno strumento utilizzato per colpirla, ipotesi che gli investigatori stanno prendendo in considerazione insieme alle altre.

(Unioneonline/v.f.)

