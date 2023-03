Due ultraleggeri si sono scontrati oggi all'altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma.

Secondo le prime informazioni, l’incidente – avvenuto stamattina intorno alle 11 – avrebbe coinvolto due aerei militari Siai Marchetti 208, appartenenti al 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare e venivano utilizzati per l’addestramento.

I piloti a bordo sono deceduti nello schianto. Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni originario di Taranto, e il maggiore Marco Meneghello, 46 anni di Legnago. Uno dei due velivoli è finito tra i palazzi in via della Longarina, l'altro è riuscito ad atterrare su via delle Margherite evitando le case e schiantandosi contro una macchina. Non ci sarebbero altri feriti o persone coinvolte. Sul posto stanno intervenendo polizia, carabinieri e personale del 118. Il pm di turno della Procura di Tivoli sta effettuando un sopralluogo nella zona della tragedia. La Procura avvierà una indagine per ricostruire quanto avvenuto.

«La notizia della morte dei due piloti dell'Aeronautica militare nell'incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo dell'Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere», ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «È con profondo dolore che ho appreso la terribile notizia della morte di due piloti. Alle famiglie e ai vertici dell'Aeronautica militare giungano le mie più sentite condoglianze», le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato.

