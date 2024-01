Disordini fuori dallo stadio Olimpico al termine della partita di Coppa Italia tra Lazio e Roma, finita 1-0.

Due gruppi di circa duecento tifosi giallorossi hanno cercato più volte di raggiungere Ponte Milvio per entrare in contatto con i supporter della Lazio. Che, prima del derby, avevano alzato il braccio facendo il saluto romano.

Ci sono stati lanci di pietre e bastoni, ma anche bottiglie e petardi, contro le forze dell'ordine che li hanno dispersi con delle cariche in via Cardinal Consalvi, via del Pinturicchio e piazza Mancini.

(Unioneonline/D)

